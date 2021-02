Le nouveau contrat de Beckham crée le malaise

Il a beau posséder une fortune estimée à plus de 400 millions d'euros, David Beckham ne crache pas sur un gros chèque. Selon The Mail on Sunday, l’ex-footballeur de 45 ans touchera près de 14 millions d'euros après avoir conclu un accord pour devenir l’ambassadeur du Qatar à la prochaine Coupe du monde de football, en 2022.

Cependant, ce contrat, qui devrait bientôt être officialisé, provoque la polémique et l’incompréhension des fans de l’ex-joueur de Manchester United et du Real Madrid. Icône gay, David a toujours lutté contre l’homophobie. Or, les droits de la communauté LGBTQ sont bafoués dans ce riche petit émirat du Golfe. Être homo peut même vous y valoir la peine de mort. «Ce deal avec le Qatar fait naître une autre inquiétude: quelle va être la réaction des personnalités proches de David, notamment ses amis gays comme Elton John?» s’interroge le journal.

(L'essentiel/lja)