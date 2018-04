Cardi B confirme enfin sa grossesse!

C'est sur le plateau de «Saturday Night Live» que la rappeuse de 25 ans a dévoilé pour la première fois, dans une robe blanche moulante, son ventre rond, après des mois de rumeurs sur sa grossesse. La fiancée d'Offset refusait d'évoquer le sujet et ne s'affichait plus que dans des robes larges depuis que TMZ avait révélé en février que le couple, dans la tourmente après des rumeurs d'infidélités du rappeur, attendait son premier bébé. Après l'émission, Offset a remercié les fans pour leurs félicitations: «Merci pour votre soutien. Nous nous sentons bénis.»

Très émue par tous les messages reçus depuis qu'elle a révélé son bonheur, Cardi B a reposté ceux de Rihanna et 50 Cent et répondu: «L'amour qu'on me témoigne est bouleversant».

Quant au groupe Green Day, qui voulait «faire la fête avec Cardi» pour célébrer la bonne nouvelle, il devra s'armer de patience, lui a répondu la future maman: «Tu peux attendre quelques mois? Je veux me saouler avec toi!»

(L'essentiel)