La star montante du X retrouvée morte chez elle

C'est une bien triste nouvelle qui secoue l'industrie du X américain: Olivia Nova, qui avait commencé sa carrière de hardeuse en mars 2017, a été retrouvée sans vie dans son appartement à Las Vegas, le 7 janvier 2018. «Même si elle travaillait avec nous depuis peu de temps, nous avons vite constaté qu'Olivia était une fille magnifique et adorable, confie Derek Hay, directeur de l'agence LA Direct Models, qui l'avait engagée en décembre dernier, au Daily Mail. Cette disparation est si soudaine. Nous sommes choqués et très attristés par sa mort. Elle n'avait que 20 ans. Qu'elle repose en paix.»

Olivia Nova est la quatrième actrice porno à avoir perdu la vie durant ces trois derniers mois. Yuri Luv est décédée à l'âge de 31 ans des suites d'une overdose, le 13 décembre. August Ames, s'est suicidée le 5 décembre 2017. Dépressive, l'Américaine de 23 ans avait commis son acte fatal après avoir été victime de harcèlement sur internet. Quant à Shyla Stylez, elle a été retrouvée sans vie chez elle le 9 novembre. La cause de son décès reste un mystère. Elle avait 35 ans.

La cause exacte du décès de l'ex-mannequin reste un mystère. Olivia se serait-elle donné la mort? Visiblement déprimée durant les fêtes de fin d'année, la star du porno avait demandé à ses fans sur Twitter de lui remonter le moral le 25 décembre. Elle se retrouvait seule pour fêter Noël. La mort de la jeune Américaine survient moins d'un an après celle de son petit ami. Ce dernier s'était suicidé deux jours avant l'anniversaire d'Olivia, en avril 2017. «Il y avait sûrement quelqu'un avec elle durant les heures qui ont précédé son décès. Si cette personne se manifeste, on en saura un peu plus, mais sa mort n'est pas considérée comme suspecte. Il y aura une autopsie, mais nous n'en connaîtrons pas les résultats avant six ou huit semaines», précise Derek Hay.

Olivia souhaitait reprendre ses études dans dix ans, une fois sa sulfureuse carrière terminée. «J'ai un grand projet à but non lucratif dans lequel je veux m'investir», avait-t-elle récemment confié. Son destin en aura décidé autrement.



