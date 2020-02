«Perdre mes parents m'a fait grandir plus vite»

Demi Rose est orpheline. La starlette anglaise de 24 ans a en effet perdu ses deux parents, l'un après l'autre. Son père, Barrie, a été emporté par un cancer en décembre 2018. Il avait 80 ans. Quant à sa mère, Christine, qui était handicapée, elle est décédée à l'âge de 64 ans, en juin 2019. «Je me suis occupée de ma maman pendant sept ans, a confié le mannequin, qui officie sur Instagram, dans le podcast PrettyLittleThing, dont les propos ont été relayés par le «Daily Mail». Elle est morte à cause d'une infection à l'estomac, sept mois après mon père. Cela m'a fait grandir très vite et ça m'a rendue plus forte pour affronter les épreuves de la vie».

Ce drame a transformé le mental de la jeune femme. «Après ce que j'ai traversé, j'ai l'impression que plus rien ne peut m'affecter maintenant», a-t-elle ajouté. Selon Demi, c'est son «chemin de vie» qu'elle doit accepter. Par chance, la bimbo a eu un grand soutien de la part de ses proches: «Je n'aurais pas pu avoir de meilleurs amis». Demi a tenu à parler de ce sujet douloureux pour aider ceux qui ont vécu la même expérience qu'elle.

(L'essentiel/lja)