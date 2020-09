Demi Lovato et Max Ehrich se sont séparés

La fin du confinement n’a pas convenu à Demi Lovato et Max Ehrich. La chanteuse de 28 ans et l’acteur d’un an son aîné ont rompu deux mois après avoir annoncé leurs fiançailles et six mois après s’être mis en couple, a appris People. «C’était une décision difficile, mais Demi et Max ont choisi de se séparer pour se concentrer sur leur carrière. Ils ont du respect et de l’amour l’un pour l’autre et chériront toujours le temps qu’ils ont passé ensemble», a confié un proche au magazine.

Les choses ont commencé se dégrader il y a quelques semaines, quand les jeunes gens ont recommencé à travailler après avoir été confinés à Los Angeles. «Ils étaient tous les deux 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Ils vivaient dans une bulle sans stress et tout était fun. Quand ils ont repris le boulot et chacun dans un endroit différent, ils ont commencé à se disputer», a précisé la source de People. La célébrité acquise par Max du fait de sa relation a également été difficile à vivre pour lui.

Tout était allé très vite entre l’interprète de «Sorry Not Sorry» et l’acteur des «Feux de l’amour». Quelques jours seulement après avoir commencé à se fréquenter, les deux Américains s’étaient confinés ensemble. Max avait demandé sa chéri en mariage quatre mois après leur rencontre.

(L'essentiel/jfa)