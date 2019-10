Amanda Knox recadre Lady Gaga sur Twitter

Amanda Knox — a woman who is well acquainted with both fame and prison — offered Lady Gaga a little reality check. https://t.co/eYFvpPHsLP— HuffPost (@HuffPost) October 26, 2019

Amanda Knox a passé quatre ans derrière les barreaux de la prison de Pérouse, en Italie. Condamnée à 26 ans de détention pour le meurtre de sa colocataire, Meredith Kercher, en 2007, l'Américaine a définitivement été innocentée et libérée en 2011. Aujourd'hui âgée de 32 ans, Amanda Knox est encore très marquée par ce feuilleton judiciaire hors normes. Et l'un des derniers tweets de Lady Gaga a semble-t-il touché sa corde sensible.

Vendredi, la star s'est fendue d'une publication sibylline sur le réseau social: «La célébrité, c'est la prison», a écrit la chanteuse et comédienne.

Fame is prison— Lady Gaga (@ladygaga) October 25, 2019

Si de nombreux fans ont vu dans cette petite phrase un teasing pour une nouvelle chanson, Amanda Knox l'a prise au pied de la lettre, relève le Huffington Post. «Je te comprends, mais... la prison, c'est la prison», a rétorqué la trentenaire, qui sait de quoi elle parle.

I hear you, but...prison is prison. https://t.co/5cclYYZxk7— Amanda Knox (@amandaknox) October 25, 2019

Knox a ensuite assuré qu'elle n'était pas fâchée contre l'artiste, dont elle semble partager le mal-être: «Pour info, j'adore Lady Gaga. La douleur psychologique de vivre en étant scrutée de manière obsessionnelle est foutrement réelle», a-t-elle ajouté sur Twitter.

For the record, s'all love to @ladygaga. The psychological pain of living under obsessive scrutiny is real AF. In some alternate reality, we sing a duet called "#SmashTheFishbowl." And we're both wearing fabulous goldfish costumes.— Amanda Knox (@amandaknox) October 26, 2019

