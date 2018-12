Anthony Delon devra payer Laeticia Hallyday

Il ne fait pas bon de colporter des rumeurs sur les réseaux sociaux, et Anthony Delon l'a appris à ses dépens!

Après avoir publié en avril deux commentaires sous une photo de Laeticia Hallyday et de Sébastien Farran, le manager de Johnny Hallyday, qui insinuaient que les deux entretenaient une liaison, il a été condamné par la justice à verser 8 000 euros de dommages et intérêts à la veuve du Taulier pour atteinte à sa vie privée.

«Ça fait trois ans», avait-il posté en commentaire de la photo, sur laquelle on voit Sébastien Farran, le bras au dessus des épaules de l'épouse de Johnny Hallyday, tout sourire. Il avait ensuite ajouté: «Sérieusement, vous pensez que je raconte des conneries pour aider David? Pas sérieux. Je suis tombé sur cette photo et j'ai commenté en fonction de ce que je sais. J'ai autre chose à faire que de me balader sur Insta JUSTE pour raconter des mensonges pour l'un ou l'autre camp».

Des commentaires qui n'ont manifestement pas plu à Laeticia, qui a porté plainte contre le fils d'Alain Delon, réclamant notamment 20 000 euros pour le préjudice.

Au final, Anthony Delon a été condamné à payer 8 000 euros de dommages, ainsi que 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, soit un total de 10 000 euros. Condamnation dont il a fait appel, comme l'indique Le Figaro.

