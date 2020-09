Sarah Fraisou a déjà perdu plus de 30 kilos

C’est décidé, Sarah Fraisou ne veut plus être en surpoids. Après avoir perdu plus de 30 kilos grâce à la pose d’un anneau gastrique, une alimentation plus saine et des exercices physiques, la starlette de téléréalité est métamorphosée. Même son visage s’est affiné. Fière de son nouveau look, la Française de 28 ans a exprimé sa joie dans une story Snapchat, mercredi 23 septembre 2020. «Tellement contente de rentrer entièrement dans l’écran», a-t-elle écrit avec humour en légende de l’une de ses vidéos.

Quelques jours auparavant, la jeune femme avait confié vouloir maigrir pour préserver sa santé et se sentir plus à l’aise dans ses vêtements. Cet été, elle a aussi fait réduire sa poitrine parce qu’elle en avait marre d’être «hors norme». Après cette opération, l’ancienne candidate des «Anges» avait confié: «Mon but est de retomber à 90, voire dans les 80 kilos. Je suis trop contente, ça fait depuis l’âge de mes 20 ans, même avant, que je ne suis pas passée en dessous des 100 kilos». Ses fans, subjugués par sa transformation, ont été nombreux à la féliciter.

Mais à quel moment Sarah Fraisou elle a maigri comme ça ? Je suis dépassée comment elle a fait ?? pic.twitter.com/BtFqUNv6lu — THÉRA (@theraacdg) September 23, 2020

