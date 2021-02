Kanye a commencé à déménager ses affaires

La séparation n’a pas encore été officialisée, mais les choses bougent du côté de Kim Kardashian et Kanye West. Selon «Page Six», le rappeur de 43 ans a commencé à récupérer ses affaires dans la maison où il vivait avec sa femme et leurs quatre enfants.

Parmi les objets qu’il a emportés se trouvaient 500 paires de baskets. Selon les informations du «New York Post», Kim était en vacances avec sa famille quand son futur ex-mari est arrivé, afin de ne pas rendre les choses plus difficiles.

Un plan bien défini

La procédure de divorce entre les parents de North, Saint, Chicago et Psalm n’a pas encore été lancée. Plusieurs personnes ont cependant confirmé à «People» que la femme d’affaires avait déjà consulté une avocate et qu’elle avait «un plan».

Elle attendrait la fin de la diffusion de la 18e et dernière saison de «L’incroyable famille Kardashian», qui commence le 18 mars 2021 et dans laquelle ses problèmes avec Kanye sont évoqués, pour déposer sa demande de divorce.

(L'essentiel/jfa)