Chrissy Teigen a dévoilé le sexe de son bébé

Chrissy Teigen n'a pas su garder secret le sexe de son futur enfant. Cela devait être une surprise, mais la femme de John Legend a tout révélé sur Instagram. Elle a publié une photo d'elle sur le tapis rouge des Grammy Awards qui se sont déroulés le dimanche 28 janvier à New York. Sur le cliché, elle pose tendrement sa main sur son ventre rebondi et elle a ajouté en légende: «Maman et son petit garçon».

On ne sait pas encore quelle a été la réaction de John Legend en voyant la publication de sa femme, mais cette dernière avait expliqué récemment qu'il lui avait demandé de se taire. «Je partage tout, et je veux tellement le dire. Mais John préfère que ça reste entre nous», avait-elle confié à Entertainment Tonight il y a un peu moins de deux semaines. Le top a néanmoins prévenu qu'elle aurait du mal à ne rien dire, puisqu'elle avait ajouté: «Je vous le dirai plus tard. Ou peut-être que je le dirai de façon inattendue». Un bel effet de surprise!

Les parents ont déjà une petite fille prénommée Luna, qui aura 2 ans le 14 avril prochain.

(L'essentiel)