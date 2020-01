Il sympathise avec Trump et se fait lyncher

I'm very sorry to have to share this video with you. All of it, every part of it. pic.twitter.com/ELMbDHZbZq — Timothy Burke (@bubbaprog) January 14, 2020

«Je suis vraiment désolé de devoir partager cette vidéo avec vous», a écrit le journaliste Timothy Burke, après avoir surpris Vince Vaughn en train de sympathiser avec Donald Trump et Melania Trump, pendant un match éliminatoire de football universitaire au Superdome Mercedes-Benz de la Nouvelle-Orléans.

Sur la vidéo, on y voit Vaughn discuter brièvement avec le président américain et son épouse, puis lui serrer la main et partir. Ces quelques secondes publiées sur Twitter ont largement suffi à la Toile pour se mettre en colère, appelant au boycott de l'acteur avec le hashtag meurtrier «Vince Vaughn est annulé».

Damn, Vince Vaughn woke up cancelled. — Help (@WePhunction) January 14, 2020

Vince Vaughn had the chance to stand up to a rapist, traitor, and child murderer, and instead he enthusiastically shook Donald Trump’s hand. Fuck em both. — Palmer Report (@PalmerReport) January 14, 2020

«Vince Vaughn a eu l'occasion de tenir tête à un violeur, un traître et un meurtrier d'enfants, mais il a préféré serrer la main de Donald Trump avec enthousiasme. Allez tous les deux vous faire f*****!», s'est insurgé un internaute. «Mesdames et messieurs, je suis au regret de vous annoncer que Vince Vaughn est ANNULÉ», a tweeté une autre personne. «Je ne veux plus rien avoir à faire avec lui».

D'autres défendent l'acteur, dénonçant un lynchage extrême et totalement injustifié: «Imaginez un être humain serrer courtoisement la main d'un autre être humain lors d'un événement public... scandaleux! Sérieusement, voici à quel point la gauche est devenue ridiculement mesquine».

Vince Vaughn is an amazing actor and a respectful human being. Given the political environment we have, he found a sense of reasonable accommodation to be polite, which is a behavior consistent with social decency. Give him a break. #VinceVaughn #Trump #handshake pic.twitter.com/W6Bg6z0R0l — Lorrence (@cryptho2000) January 14, 2020

«Si vous êtes en colère contre Vince Vaughn pour avoir eu une conversation avec le président lors d'un événement sportif hier soir, il est là le problème. La civilité doit revenir en Amérique. Discuter avec quelqu'un ne fait pas de vous un criminel», a relativisé une personne sur Twitter.

Yes, that was me at the Cowboys game with George W. Bush over the weekend. Here’s the whole story. pic.twitter.com/AYiwY5gTIS — Ellen DeGeneres (@TheEllenShow) October 8, 2019

En octobre 2019, Elle DeGeneres avait également fait polémique sur le web pour avoir assisté à un match de football aux côtés de l'ancien président George W. Bush. Elle avait répondu à ses détracteurs: «Ce n'est pas parce que je ne suis pas d’accord avec une personne sur tout que je ne serai pas son amie», expliquait-elle dans son émission. «Quand je dis "soyez gentils les uns envers les autres", je ne parle pas seulement des gens qui pensent comme vous. Je veux dire "soyez gentils avec tout le monde"».

