Très tendu, Kanye multiplie les sorties de route

Kanye West est tendu. L'artiste génial qui se fait désormais appelé Ye est mis en cause dans une affaire d'agression à Los Angeles. Le rappeur aurait frappé un fan venu lui demander un autographe devant un club privé, la semaine passée. Une affaire qui tombe mal alors que le papa de North, Chicago, Psalm et Saint vit mal son divorce avec Kim Kardashian.

Comme souvent, la star s'est épanchée en musique, sur le dernier moreau du rappeur californien The Game. Ye offre ainsi à ses fans un modèle de déclaration empreinte de jalousie: «God saved me from the crash, just so I can beat Pete Davidson’s ass» (Dieu m'a sauvé la vie dans cet accident pour que je puisse botter les fesses de Pete Davidson), en référence à l'accident de voiture qui a failli lui coûter la vie en 2022... et au nouveau petit ami de sa Kim adorée.

D'après TMZ, l'ex-candidat à la présidentielle américaine a donc décidé de s'éloigner de la cité des Anges direction le désert californien pour se concentrer sur sa future prestation à Coachella, en temps que tête d'affiche au printemps prochain. Cela ne l'a pas empêché de faire un stop à l'anniversaire de sa fille Chicago. Kim ne l'avait pas invité, mais Travis Scott et Kylie Jenner ont vendu la mèche en lui livrant l'adresse...

Nul doute que Ye devrait rendre la pareille à Travis, lui aussi dans une mauvaise passe après le drame survenu lors de son festival Astroworld, début novembre.

(th/L'essentiel)