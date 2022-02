«Des victimes de Trey Songz» chaque jour

Trey Songz est de nouveau dans la tourmente. Après avoir été récemment accusé d’agression sexuelle par une ex-basketteuse, une autre femme a porté plainte contre lui pour viol et lui réclame 20 millions de dollars de dommages et intérêts, selon TMZ. La présumée victime affirme que les faits remontent au 24 mars 2016. Dans sa plainte, on apprend qu’elle aurait été invitée dans la villa hollywoodienne du chanteur, lors d’une party où se trouvaient d’autres convives.

Durant la soirée, Trey l’aurait emmenée dans une chambre à l’étage pour coucher avec elle. Ce qu’elle aurait accepté. Cependant, leurs ébats auraient tourné au cauchemar quand l’Américain de 37 ans aurait voulu la sodomiser. Malgré son refus et ses cris de douleur, l’artiste l’aurait «brutalement violée» de cette façon. Une personne serait entrée dans la pièce, mais elle serait aussitôt repartie en laissant faire Trey.

«Peur pour sa vie»

La plaignante aurait pu s’échapper seulement quand son agresseur avait fini de la violer. Elle se serait rhabillée, en laissant sur place ses sous-vêtements, avant de sortir en courant de la maison pour appeler un Uber. Remarquant sa détresse, le chauffeur du véhicule l’aurait conduite à l’hôpital. C’est là qu’on lui aurait diagnostiqué «une déchirure anale qui aurait pu engendrer une intervention chirurgicale». Elle n’aurait pas osé révéler l’identité de son agresseur à la police parce qu’elle était «sous le choc et avait peur pour sa vie».

Son avocate, Ariel Mitchell, représente également deux autres plaignantes accusant Trey d’agressions sexuelles qui auraient eu lieu à Miami et New York. Collaborant avec un autre avocat pour cette affaire, elle a déclaré au site américain: «D’autres victimes de Trey Songz s’annoncent chaque jour. Il faut que vous sachiez que vous n’êtes pas seules et que ce comportement est inacceptable.» Notons que la star avait aussi dû faire face à la justice pour avoir frappé un barman, en 2019.

Trey se dit innocent

De son côté, un représentant de l’artiste a assuré à TMZ, mardi 15 février, que tout ceci n’était qu’une vaste machination. «Plus tôt dans la journée, l’avocat qui a rédigé cette plainte a été accusé de manière crédible d’avoir tenté de payer une femme pour accuser faussement Trey, a-t-il dit. Quelques heures plus tard, ce même avocat a déposé cette plainte au nom d’un client anonyme. Il n’est pas difficile de voir ce qui se passe ici, et c’est une honte pour les véritables victimes d’agressions sexuelles. Les allégations contenues dans cette plainte sont fausses. Trey a hâte que les faits soient pleinement diffusés.»

(L'essentiel/lja)