Qu'est-​​il arrivé à la frange de la petite princesse?

Le prince Albert et ses enfants, Gabriella et Jacques, se sont envolés pour l'Afrique du Sud, pour retrouver la princesse Charlene, dans l'incapacité de prendre l'avion après une grave infection ORL en mai dernier, qui a notamment nécessité une intervention chirurgicale lourde à la mi-août.

L'ex-nageuse a publié des clichés de leurs tendres retrouvailles après deux mois de séparation et si le style de Jacques est somme toute classique, la petite Gabriella apparaît avec une drôle de coiffure et notamment une frange plutôt originale. A-t-elle voulu imiter sa maman qui aime changer de tête assez souvent et qui avait surpris tout le monde en décembre dernier en arborant un crâne partiellement rasé?

«J'ai fait de mon mieux pour rattraper tout ça! »

La petite fille s'est en tous cas saisi des ciseaux pour se couper elle-même les cheveux, a indiqué sa mère. «Désolé ma belle, j'ai fait de mon mieux pour rattraper tout ça!», a écrit Charlene sur Instagram avec l'emoji du petit singe qui se cache le yeux.

La mère affiche un grand sourire mais les au revoir risquent d'être déchirants: toute sa petite famille doit repartir bientôt parce que les enfants effectuent leur rentrée au CP le 7 septembre prochain. La princesse Charlene a indiqué qu'elle ne pourrait rejoindre le Rocher avant le mois d'octobre.

(mc/L'essentiel)