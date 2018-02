Sylvie Vartan: «C'est mon fils qui me l'a appris»

Depuis que Sylvie Vartan s'est confiée hier sur le décès de Johnny Hallyday sur France 2, les articles continuent de pleuvoir. La chanteuse de 73 ans a donné une nouvelle interview au Parisien dans laquelle elle a expliqué comment elle avait été mise au courant du décès de son ex-mari.

On aurait pu penser que Laeticia aurait averti les proches. Mais non. «C'est mon fils (NDLR: David Hallyday) qui me l'a appris. Il m'a téléphoné à Los Angeles. Il a été averti par un médecin qui lui a dit que son père était parti. Il me l'a communiqué aussitôt. Je m'y attendais, hélas», a-t-elle raconté.

Et quand le journaliste lui a demandé ce qu'elle pense de Laeticia Hallyday et de son image de rassembleuse de famille, l'interprète de «La plus belle pour aller danser» a répondu: «Ce n'est pas à moi de juger ce qu'elle est. J'ai toujours eu des rapports courtois avec elle. Jusqu'à maintenant, bien sûr, car les choses ont un peu évolué».

