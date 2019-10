Charles Leclerc a quitté sa petite amie

Charles Leclerc, 21 ans, est célibataire. Le pilote de la Scuderia était en couple avec l'Italienne Giada Gianni, 21 ans, depuis début 2015.

«Charles m'a laissée, il veut se consacrer uniquement à Ferrari», a écrit la Napolitaine dans une story Instagram reprise par le quotidien italien «Il Messaggero». Et, même si aucune confirmation officielle n'a été diffusée, tout porte à croire que les deux ont bel et bien mis un terme à leur idylle. Depuis quelques temps, ni l'un ni l'autre ne publie quoi que ce soit sur les réseaux sociaux, alors que le couple avait l'habitude de s'y afficher, ils n'y suivent plus les comptes de l'autre.

D'après le quotidien transalpin, le Monégasque aurait quitté sa petite amie avant le GP de Belgique, une course qu'il a remportée. Interrogé à ce sujet lors du GP de Russie, où il a terminé à la troisième place le week-end dernier, le pilote ne s'est pas étalé sur le sujet. Il a en revanche réitéré son envie de gagner le championnat du monde avec Ferrari.

(L'essentiel/utes)