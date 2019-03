L'acteur américain Jussie Smollett blanchi

«Tous les chefs d'inculpation contre Jussie Smollett ont été abandonnés et effacés de son casier judiciaire. Jussie a été attaqué par deux personnes qu'il n'a pas pu identifier le 29 janvier», ont écrit ses avocats dans un communiqué. Il y a deux semaines, devant un tribunal de Chicago, cet acteur noir et ouvertement homosexuel de 36 ans avait plaidé non coupable de fausse plainte.

Jussie Smollett était l'une des vedettes de la série «Empire», dont il a été évincé pour les deux derniers épisodes de la saison en cours après la révélation de l'affaire. Il était notamment accusé de s'être envoyé une fausse lettre contenant des insultes racistes et homophobes.

Il était également accusé d'avoir engagé deux hommes afin de simuler son agression fin janvier, dans le centre de Chicago. La police de Chicago l'avait accusé d'avoir inventé cette agression en vue de faire avancer sa carrière.

(L'essentiel/afp)