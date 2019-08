Sofia Richie a fêté ses 21 ans en grande pompe

La fille de Lionel Richie s'est lâchée comme jamais pour célébrer ses 21 ans, samedi dernier à Las Vegas. Désormais majeure aux États-Unis, Sofia Richie a pu boire de l'alcool en toute légalité aux côtés de son copain, Scott Disick, et de ses amis, dont faisait partie Kylie Jenner.

Arrivés dans la ville du pêché en jet privé dans la journée, ils sont d'abord allés à une pool party organisée par un palace où ils ont dégusté des cupcakes, confortablement installés dans une zone VIP. Les festivités ont continué durant la soirée dans un club où se produisait le duo The Chainsmokers. Pendant le show, les DJ ont invité le mannequin à les rejoindre et le public lui a chanté le traditionnel «Joyeux anniversaire». «Sofia est restée sur scène avec ses copines à côté des DJ. Elles ont dansé et sautillé tout en buvant des shots», rapporte un témoin à Page Six.

Côté cadeau, la jeune femme a été gâtée. Son chéri, Scott, lui a offert une magnifique Aston Martin noire, ornée d'un gros nœud papillon rouge, d'une valeur de 200 000 dollars. Elle a découvert la voiture juste avant leur départ pour Las Vegas. Quant à son papa, Lionel, il a publié un tendre message à son intention, sur Instagram. «Mes amis, le temps est venu... Sofia a 21 ans! Passe le meilleur des anniversaires. Je t'aime petit oiseau», a écrit le chanteur américain.

(L'essentiel/Ludovic Jaccard)