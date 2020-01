Kelly Osbourne ne veut plus se laisser berner

La bienveillance de Kelly Osbourne lui a joué des tours pendant trop longtemps. Désormais, sa résolution pour 2020 est de penser à elle avant tout. Le 1er janvier, la fille d'Ozzy Osbourne s'est confiée sur Instagram en faisant le bilan des épreuves qu'elle a traversées l'année dernière et des changements à venir pour son futur. «2019 a été une sacrée année, a-t-elle écrit en légende d'une mosaïque de photos la représentant sous différents looks. À bien des égards, cela a été incroyable, surtout en termes d'évolution personnelle, mais cela a été aussi extrêmement difficile.»

Même si «les bonnes et mauvaises choses ont été très instructives» à ses yeux, la chanteuse et styliste de 35 ans ne veut plus que l'on profite de sa gentillesse. «Je me suis rendu compte que je mets constamment les besoins des autres avant les miens. Je me retrouve dans des situations qui me mettent mal à l'aise de peur de déranger les personnes. Sans oublier le nombre de fois où je dois aussi assumer les conneries des autres», a-t-elle précisé.

L'Américaine, qui était accro à la drogue, a ajouté dans son message qu'elle était sobre depuis deux ans et demi. Cependant, elle doit gérer divers problèmes à cause de gens toxiques de son entourage. «Tout cela doit cesser aujourd'hui, a-t-elle assuré. 2020 sera mon année! Il est temps de me mettre au premier plan, d'arrêter de prendre en charge les autres et de devenir une femme sobre et dure à cuire. Bonne année à tous, je vous aime!»

(L'essentiel/lja)