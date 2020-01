Devenue instagrameuse pour sa survie

Dépassant largement EnjoyPhoenix ou Nabilla, Léa Élui est l'«influenceuse» la plus suivie de France, avec plus de 10,5 millions d'abonnés sur Instagram. La moitié d'entre eux sont Américains. La jeune femme y partage son quotidien avec ses fans en leur parlant de mode, de beauté, de danse ou encore d'acceptation de soi. Cependant, tout n'a pas été rose pour la Française de 19 ans.

Pour elle, ces vidéos ont été un acte de survie. «Je me faisais harceler au lycée et ça devenait vraiment très compliqué, a confié Lea dans «Clique», sur Canal +, lundi. J'ai commencé à faire ces vidéos pour m'amuser et je me suis enfermée avec les personnes qui m'ont suivie en créant cette bulle. Leur soutien m'a vraiment aidée».

Double vie

Étonnamment, le fait que l'ado se soit surexposée sur les réseaux sociaux lui a permis de combattre la méchanceté de certains. «Cela a quand même été dur au début. J'ai pensé à supprimer mon compte», a-t-elle précisé. Cependant, la Savoyarde a trouvé une stratégie pour ne plus être malmenée: parler anglais dans ses tutos. «La plupart des commentaires négatifs étaient en français, explique-t-elle. Je me suis dit: "Ce n'est pas possible, je me fais déjà harceler en vrai, je ne vais pas en plus me faire harceler sur les réseaux sociaux". Au début, je l'admets, je ne voulais pas dire que j'étais Française, je ne parlais jamais français dans mes vidéos».

Léa, qui a démarré sur l'app préférée des ados TikTok, en 2016, a eu l'impression d'avoir deux vies en parallèle: l'une surexposée et l'autre beaucoup plus discrète. «J'étais très connue sur les réseaux sociaux, mais dans la réalité, quand je sortais dans la rue, on me reconnaissait pas et j'ai beaucoup aimé ça», a-t-elle ajouté. Aujourd'hui, la belle est connue dans plusieurs pays et son agent n'est autre que le top model français, Baptiste Giabiconi.

(L'essentiel)