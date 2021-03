Pour le père de Naya Rivera, Ryan Murphy a menti

Relativement discret depuis la tragique disparition de sa fille, en juillet 2020, George Rivera est sorti de sa réserve pour s’en prendre à Ryan Murphy sur Twitter. Le père de Naya a accusé le créateur de «Glee», série dans laquelle l’actrice a joué, d’avoir fait de fausses promesses.

«Tout le monde doit savoir ce que Ryan Murphy a vraiment fait… ou n’a pas fait! Je suis sur le point de sortir cette histoire et je vais m’assurer qu’il sait que je sais», a écrit George, faisant référence au fonds que le réalisateur et producteur avait promis de créer pour financer les futures études de Josey, 5 ans, le fils de Naya Rivera. Et le papa de l’actrice a réussi à attirer l’attention de Murphy, qui lui a répondu.

«Brad Falchuk, Ian Brennan (ndlr: cocréateurs de «Glee») et moi nous sommes engagés à créer un fonds pour les études universitaires par le biais du Naya Rivera Estate Trust. Nous avons eu des contacts répétés avec les exécuteurs testamentaires compétents de Naya», a indiqué le réalisateur, laissant entendre que George Rivera n’avait aucune compétence pour s’occuper de l’héritage de sa fille.

