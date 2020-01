Le prince Harry a confié sa «grande tristesse»

Le prince Harry a déclaré dimanche, avoir pris la décision de se mettre en retrait de la monarchie britannique avec «une grande tristesse», mais ne pas avoir eu «d'autre choix», dans une vidéo publiée sur le compte Instagram officiel des Sussex. «La décision que j'ai prise pour ma femme et moi n'a pas été prise à la légère, mais après des mois de pourparlers, suivant des années de défis», explique le duc de Sussex, aux invités d'un dîner de charité à Londres.

Il s'est excusé de ne «pas avoir toujours bien fait les choses», sans préciser lesquelles. Harry, 35 ans, et son épouse Meghan, 38 ans, avaient révélé dans une annonce choc, le 8 janvier, qu'ils souhaitaient prendre leur indépendance financière et s'installer en Amérique du Nord avec leur fils Archie. Leur décision a été très critiquée par la presse britannique, car ils n'avaient prévenu ni la reine Elizabeth II ni le prince Charles, héritier du trône et père de Harry. Si le duc et la duchesse de Sussex souhaitaient initialement garder un pied dans la famille royale, la reine les a détrompés en annonçant qu'ils doivent tous deux abandonner leur titre d'altesse royale.

«Notre espoir était de continuer à servir la reine, le Commonwealth et les associations militaires que je soutiens, mais sans financement public. Malheureusement, cela n'a pas été possible», a commenté Harry, qui dit avoir «toujours le plus grand respect pour (sa) grand-mère, (son) commandant en chef». Alors qu'il espère se diriger vers «une vie plus paisible», le prince Harry a prévu de se consacrer «à soutenir les causes, les œuvres de bienfaisance et les associations militaires qui sont si importantes» pour lui. Le duc de Sussex a insisté sur le fait que lui et son épouse Meghan ne «s'éloignaient pas», car le Royaume-Uni est «(sa) maison».

(L'essentiel/afp)