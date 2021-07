Jada Pinkett Smith a pris une décision capillaire radicale

Jada Pinkett Smith a dévoilé ce lundi 12 juillet sur Instagram qu’elle s’était rasé le crâne. L’actrice et musicienne a partagé une courte vidéo, ainsi que des selfies d’elle et de sa fille Willow, affirmant qu’elle lui avait donné l’inspiration pour ce nouveau look. «Willow me l’a fait faire parce qu’il était temps, mais mes 50 ans seront incroyables avec cette coupe», a-t-elle posté. Willow Smith, quant à elle, a aussi posté les photos sur sa propre page. «Un don est pur quand il vient du cœur, à la bonne personne, au bon moment, et au bon endroit, sans attendre quoi que ce soit en retour», a-t-elle écrit.

Jada Pinkett Smith aura 50 ans en septembre prochain. Si elle n’a pas fait plus de commentaires, son nouveau look a attiré l’attention de ses amis! «Beau. Cela montre juste à quel point ton visage et tes yeux sont beaux», a commenté la mère de Beyoncé, Tina Lawson. «Perfection», a ajouté Lena Waithe. «Absolument magnifique. Je pensais à le faire depuis longtemps, je vais peut-être sauter le pas», a pour sa part commenté Jahnavi Harrison.

Cette décision de tout raser a été prise notamment parce que, depuis plusieurs années, Jada Pinkett souffre d’une perte importante de cheveux. L’actrice s’était confiée à ce sujet en 2018 dans sa propre émission «Red Table Talk».

