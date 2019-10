Jessica Thivenin se confie sur son nouveau-​​né

Une semaine après avoir donné naissance à son premier enfant, le petit Maylone, et annoncé qu'il allait devoir être opéré, Jessica Thivenin a pris la parole sur Instagram pour donner des nouvelles du petit garçon.

C'est sans maquillage et extrêmement émue que la femme de Thibault a raconté ce qui s'était passé après son accouchement. Après avoir expliqué qu'elle n'avait pu tenir son bébé que quelques secondes dans ses bras, la jeune femme de 29 ans a révélé que Maylone souffrait d'une atrésie de l’œsophage, une malformation congénitale. «J'ai un peu culpabilisé, parce que je me suis dit "j'ai mal formé mon bébé". Je n'étais pas bien», a-t-elle confié, les larmes aux yeux.

L'opération s'est bien déroulée

Transféré dans un autre hôpital quelques heures après sa venue au monde pour être opéré, le petit Maylone a été accompagné par son papa. Jessica, elle, a dû rester dans l'établissement dans lequel elle avait accouché: une épreuve. Heureusement, elle a pu sortir le lendemain et rejoindre son fils pour être à ses côtés durant les trois jours qui ont précédé l'intervention.

L'opération, qui a duré entre quatre et cinq heures, s'est bien déroulée et malgré des tuyaux partout, Maylone va bien. Après trois jours sous morphine passés à dormir, le garçon s'est réveillé. Et si sa maman a choisi de s'exprimer sur les réseaux sociaux, c'est pour dire merci à toutes les personnes qui lui ont envoyé des messages et ont prié pour son bébé. «Je vous remercie du fond du cœur d'avoir été aussi bienveillants. On vous donnera des nouvelles», a-t-elle assuré.

(L'essentiel/jfa)