Lindsay Lohan a annoncé sa rupture en direct

Kyle Sandilands et Jacqueline Ellen accueillent les plus grandes stars dans leur émission, «The Kyle & Jackie O Show», depuis près de vingt ans. Autant dire qu'ils sont rompus à l'exercice de l'interview.

Il n'empêche que vendredi, les deux animateurs sont presque restés sans voix lorsque Lindsay Lohan leur a spontanément annoncé qu'elle venait de rompre. «J'ai passé une sacrée journée. On s'est séparés aujourd'hui. Mais je ne vous dirai pas avec qui», leur a-t-elle lancé alors qu'elle était invitée pour parler d'une émission de TV australienne à laquelle elle participe.

Si l'actrice américaine de 33 ans n'a pas voulu révéler l'identité de son ex, elle a tout de même consenti à tordre le cou à la rumeur qui la disait en couple avec Mohammed ben Salmane, prince héritier d'Arabie saoudite. «Clairement, ce n'était pas un prince, vu que c'est moi qui l'ai quitté!», a-t-elle lâché avec une pointe d'humour.

(L'essentiel/jde)