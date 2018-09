Adeline Blondieau vend les affaires de Johnny

«Je ne garde de l'homme que j'ai aimé, il y a plus de 20 ans, que l'intime». Neuf mois après la mort de Johnny Hallyday, celle qui fut sa femme, à deux reprises, a décidé de se séparer de nombreux objets lui ayant appartenu.

Adeline Blondieau, Mme Hallyday de 1990 à 1992 et de 1994 à 1995, vendra ainsi aux enchères, son incroyable robe de mariée Nina Ricci inspirée d’«Autant en emporte le vent» ainsi que son tailleur rose corail porté pour le mariage civil. Elle cède également une boucle d’oreilles de l’artiste, des blousons de cuir ou encore des lunettes de soleil.

«La mort nous pousse à pardonner»

«Quand Johnny est mort, j'ai été submergée par une tristesse bien plus grande que je ne m'y attendais. La mort change notre regard sur le passé. Elle nous pousse à pardonner, à tourner une page, à ne garder que le meilleur», a indiqué Adeline Blondieau, dans un document expliquant la vente. Un message touchant quand on sait que la comédienne et l’idole des jeunes étaient fâchés notamment depuis la sortie de l'autobiographie du rocker. La comédienne s'estimait diffamée et avait indiqué à la justice qu'il l'avait violée alors qu'elle avait 15 ans.

«Pour faire mon deuil, je me suis replongée dans l'histoire passionnelle, de presque dix ans, que nous avions vécue. J'ai pris le temps de comprendre qui était l'homme que j'avais épousé. J'ai partagé certains souvenirs avec ceux qui l'ont connu. Cela m'a permis de comprendre ce que je voulais garder de notre histoire», a écrit Adeline. «Tout ce qui concerne Johnny, l'idole, tout ce qui faisait de nous des "personnages" et non des personnes, je le mets aujourd'hui à disposition de son public».

(mc/L'essentiel)