Mariés depuis le mois de décembre 2019, l'actrice de 26 ans et le chanteur de dix ans son aîné n'ont pas eu le temps de passer beaucoup de moments ensemble. Ils se rattrapent, maintenant qu'ils sont bloqués dans leur maison, en attendant la sortie, le 27 mars 2020, de la saison3 d'«Ozark», série de Netflix dont Julia est l'une des héroïnes.

Votre rôle de Ruth, qui gère un casino flottant dans la fiction, est dur. Comment réagissent les gens quand ils vous rencontrent?

Je sais tout de suite si on m'approche par rapport à «Ozark», car les gens ont peur de moi au premier abord. Ruth a évolué au fil du temps, mais on la craint toujours.

Lui ressemblez-vous?

Non. Contrairement à Ruth, je suis une personne cash qui dit toujours ce qu'elle pense et qui ne fait jamais ses coups en douce.

Vous avez remporté un Emmy Award en 2019 pour ce rôle. Qu'est-ce que ça a changé dans votre carrière?

C'est un énorme honneur. Jamais je n'aurais pensé remporter une récompense aussi importante pour mon travail de comédienne. Je reçois davantage de propositions de films depuis cette victoire, c'est cool.

Profitez-vous de votre isolement actuel en compagnie de votre mari pour composer de la musique avec lui pour son groupe Foster the People?

Non, mais comme nous n'avons pas eu de lune de miel après notre mariage parce que je n'avais pas fini le tournage d'«Ozark», on se rattrape à présent. Avec Mark, on est en quarantaine de miel (rires). On est confinés tous les deux et c'est l'aspect le plus positif de cette situation car on peut profiter de notre couple 24 heures sur 24.

La bande-annonce de la saison 3 d'«Ozark»:

(L'essentiel)