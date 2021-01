Xena et Hercule s'écharpent sur Twitter

Ils combattaient les méchants ensemble à la fin des années 90 mais les deux comédiens Kevin Sorbo, alias Hercule et Lucy Lawless alias Xena ont visiblement deux avis différents sur les événements de Washington. Le premier a retweeté un post présentant les «envahisseurs» du Capitole comme des «agitateurs de gauche déguisés en partisans de Trump».

Un message qui n'a pas du tout plu à l'ex-guerrière: «Non, chéri. Ce ne sont pas des patriotes. Ce sont vos sbires, des terroristes de chez nous, des acteurs QAnon», a t-elle répondu. «Ce sont les abrutis qui sortent et font le mal, galvanisés par des gens comme vous qui aiment les remonter comme des jouets et les laisser faire le pire». Un tweet liké plus de 65 000 fois et commenté près de 14 000 fois. L'intéressé n'a pour le moment pas répondu. Sonné?

No, Peanut. They are not Patriots. They are your flying monkeys,homegrown terrorists, QAnon actors. They are the douchebags that go out and do the evil bidding of people like you who like to wind them up like toys and let them do their worst. #keepingYourFilthyHandsclean #enabler