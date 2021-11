La famille royale fulmine contre la «BBC»

«Ne jamais se plaindre, ne jamais s’expliquer». La famille royale britannique a mis entre parenthèses la fameuse devise de la reine Elizabeth II, le temps de publier un communiqué que le Daily Mail qualifie d’«extraordinaire». Lundi soir, Buckingham Palace (la reine), Kensington Palace (William et Kate) et Clarence House (Charles et Camilla) ont fait part de leur «déception» après la diffusion, sur la BBC, du premier volet d’un documentaire consacré à William et Harry. La famille royale dit regretter que la chaîne ait choisi de diffuser des allégations entourant le départ des Sussex, sans lui accorder un droit de regard.

«Une presse libre, responsable et ouverte, est d’une importance vitale pour une démocratie saine. Cependant, trop souvent, des affirmations exagérées et sans fondement provenant de sources anonymes sont présentées comme des faits, et il est décevant de constater que quiconque, y compris la BBC, leur accorde de la crédibilité», dit le communiqué de la famille royale. Celle-ci serait prête à boycotter la chaîne nationale, et à cesser donc toute coopération pour des interviews ou des documentaires, rapporte le tabloïd britannique.

L’avocate de Meghan en vedette

Dans l’épisode diffusé lundi soir, figurait notamment une interview de l’avocate de Meghan Markle. Celle-ci expliquait que les accusations de harcèlement visant sa cliente étaient «fausses», tout comme les témoignages affirmant qu’il était «difficile de travailler» avec la duchesse de Sussex.

Le premier volet de ce documentaire était principalement axé sur la couverture médiatique des jeunes membres de la famille royale, de 2012 à 2018, notamment les fiançailles de Meghan et Harry. Il était également question du fameux «tiaragate»: l’ex-actrice voulait porter une tiare incrustée d’émeraudes le jour de son mariage, mais la reine s’y serait opposée, et une dispute aurait éclaté. C’est là que Harry aurait prononcé son désormais célèbre: «Ce que Meghan veut, Meghan l’obtient».

Les avocats de la famille royale attendent la diffusion du deuxième volet de ce documentaire pour éventuellement lancer une action en justice contre la BBC.

