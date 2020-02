Les manteaux de fourrure de Jessica Simpson font jaser

Jessica Simpson est dans la ligne de mire des défenseurs des animaux. Selon le site justjared.com, lors d'une conversation publique à Los Angeles avec Katherine Schwarzenegger au sujet de son autobiographie, «Open Book», lundi dernier, la chanteuse a été brutalement interrompue par des activistes antispécistes.

Ceux-ci lui ont reproché de porter des manteaux de fourrure. «Que Dieu vous bénisse les gars! C'est merveilleux de vous battre pour ce qui vous semble juste, mais ne le faites pas en étant haineux», leur a dit l'Américaine de 39 ans pendant que les militants étaient accompagnés vers la sortie par la sécurité.

«Quel genre de personne porte encore de la fourrure en 2020?»

Plus tard, alors que la conférence avait repris, une femme dans le public s'est levée et à crié en direction de la star: «S'il vous plaît Jessica, arrêtez de porter la peau et la fourrure des animaux. Il y a tellement d'autres alternatives à cela. Ces animaux sont électrocutés!» Jessica et Katherine ont stoppé momentanément leur discussion, tandis que la spectatrice était évacuée à son tour.

Ce n'est pas la première fois que l'artiste se fait critiquer à cause de son amour de la fourrure. Comme le rapporte TMZ, une semaine avant l'épisode de Los Angeles, lors la promo de son bouquin à New York, Jessica a été interpellée par d'autres militants animalistes qui l'ont traitée de «meurtrière». L'un deux lui a même lancé: «Quel genre de personne porte encore de la fourrure en 2020?»

(L'essentiel/lja)