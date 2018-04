Le mec de Khloé la trompe avec... deux femmes

Pauvre Khloé Kardashian! Alors qu'elle est sur le point de donner naissance à son premier enfant, TMZ a publié une vidéo de son homme en train de passer un très bon moment avec deux femmes. Selon le site, la scène s'est déroulée en octobre 2017, alors que Khloé était déjà enceinte de trois mois.

Sur les images, tirées de la vidéosurveillance d'un bar, le basketteur n'échange pas que des banalités sur la pluie et le beau temps avec les deux demoiselles. Les trois partagent leur salive et partent à la découverte de l'anatomie de leur voisin. A un moment, l'une des femmes prend la tête de Tristan et la place entre ses seins. Quelques secondes plus tard, elle penche la tête en direction de l'entrejambe du sportif et mime une fellation.

Pire encore pour Khloé Kardashian, le père de son futur bébé a également été filmé se rendant à l'hôtel avec une femme dimanche dernier.

(L'essentiel/jfa)