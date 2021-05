Le 16 janvier 2019, jour où Meghan a voulu en finir

En mars 2021, Harry et Meghan avaient lâché des bombes dans un premier entretien accordé à Oprah Winfrey et diffusé sur CBS. On y apprenait que l’actrice américaine avait été victime de racisme et avait même songé à mettre fin à ses jours. Dans un nouveau docu-série pour Apple TV, «The Me You Can’t See», le prince a livré d’autres détails à Oprah Winfrey avec qui il co-produit le programme. Ils font froid dans le dos. Meghan, alors enceinte d’Archie, avait évoqué ses pensées suicidaires le soir du 16 janvier 2019 juste avant que le couple ne se rende à un événement de charité au Royal Albert Hall de Londres.

«La chose qui l’a empêchée de passer à l’acte est que ça aurait été tellement injuste envers moi au regard de ce qui s’était passé avec ma maman (ndlr: la princesse Diana, décédée dans un accident de voiture en août 1997). J’aurais perdu une autre femme dans ma vie, qui en plus, était enceinte de notre bébé à ce moment-là», a raconté Harry.

«Elle n’était pas folle»

Le prince a ensuite précisé que la chose la plus «terrifiante» dans cette histoire était que son épouse avait les pensées totalement claires: «Elle n’était pas folle. Elle ne prenait pas de médicaments et encore moins d’alcool. Elle était absolument sensée et saine d’esprit.»

Harry s’est dit également «honteux» de la manière dont il avait réagi face à la détresse de sa femme. «À cause du système dans lequel nous étions, des responsabilités et devoirs qui nous incombaient, nous nous sommes juste faits un rapide câlin. Nous devions nous préparer avant de sauter dans un convoi escorté par la police pour nous emmener au Royal Albert Hall à un événement de charité. Là-bas, on s’est tenus face à un mur de caméras et on a fait semblant que tout allait pour le mieux. Ce n’était pas une option de dire au dernier moment que nous n’y allions pas. Imaginez les histoires que ça aurait fait», a détaillé le frère de William.

Si le couple a tenu bon sur le tapis rouge et durant la partie officielle, il n’en a pas été de même durant la soirée: «Ma femme et moi étions assis côte à côte dans la salle. On se serrait fort les mains. Au moment où la lumière s’est éteinte, Meghan a fondu en larmes». À ce moment précis, Harry s’est senti en «colère contre lui-même» de l’avoir placée dans cette situation. «J’avais honte de la tournure des événements et honte d’en parler à la famille même si je sais qu’aujourd’hui, à 36 ans, je n’aurais jamais pu recevoir ce dont j’avais besoin de ma famille».

(L'essentiel/fec)