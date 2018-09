Végane, Pamela Anderson cumule les gaffes

En pleines répétitions pour la 9e saison de «Danse avec les stars», Pamela Anderson veut être au top. Mais la star de 51 ans qui se revendique végane cumule les gaffes à ce sujet: «Mon régime sera encore plus strict. Fini les croissants au petit déjeuner!» confie-t-elle dans Télé Star.

Or, les croissant contiennent du beurre, issu de l'exploitation animale. Un fait que l'activiste pour la cause animale aurait oublié? Possible. Il faut dire qu'elle portait aussi des escarpins de la marque Yves Saint Laurent en cuir de veau, lors de sa récente venue dans l'émission «Quotidien», sur TMC.

L'actrice avait pourtant exigé qu'on ne lui serve aucun bonbon avec de la graisse animale en loge et refusé que son fauteuil sur le plateau soit en cuir, comme le relève le site de Jean-Marc Morrandini.

(L'essentiel/lja)