Britney a «des gros seins» car elle «mange beaucoup»

Britney Spears revit depuis quelques jours! Presque libérée de la tutelle de son paternel, la star de la pop a pris la pause «topless» sur Instagram avec comme objectif de partager son état d'esprit positif du moment... et révéler qu'elle est en pleine forme.

«Non je ne me suis pas fait refaire les seins, non je ne suis pas enceinte, j'ai des gros seins car je mange beaucoup», explique-t-elle. «Si je je vous montre mon corps maintenant, c'est parce que je suis née nue [...] Je voulais me voir comme cela. Et quand je regarde ce shooting, c'est dingue comme je me vois, psychologiquement, dans ma forme la plus pure. La douleur, les larmes, les fardeaux ne représentent pas qui je suis. Je suis une femme jolie et sensible qui a besoin de se regarder de cette manière», a-t-elle écrit.

Un message largement salué par ses fans: «Après toutes ces années, tu as le droit d'avoir ta propre sexualité», a répondu l'une d'entre elles. «Tu es une belle personne, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Merci d'être une inspiration. Ta force et ta persévérance sont exemplaires», poursuit un autre de ses abonnés.

Ce n'est pas la première fois que l'Américaine fait tomber le haut sur Instagram. D'autres clichés et vidéos similaires ont été postés par l'artiste au cours des dernières semaines.

(L'essentiel)