L'amoureux de Dolores O'Riordan dit être «perdu»

Il n'avait plus rien dit depuis le 10 janvier sur Twitter. Le 15 janvier, Olé Koretsky, compositeur new-yorkais et musicien du groupe Darktheband, a perdu «l'amour de sa vie». L'amour de sa vie, c'est Dolores O'Riordan, la chanteuse des Cranberries qui est morte subitement lundi 15 janvier dernier à Londres.

«Mon cœur est brisé et est inconsolable. Dolores est belle. Son art est beau. Sa famille est belle. L'énergie qu'elle continue d'irradier est indéniable. Je suis perdu. Elle me manque tellement. Je continuerai d'arpenter la planète pour un temps, en sachant que je n'ai plus ma place ici désormais», a-t-il écrit sur le site Internet de leur groupe, Dartheband.

(L'essentiel)