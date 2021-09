Laura et David vont bouder l'hommage à Johnny

Dans une dizaine de jours, un concert hommage à Johnny Hallyday doit se dérouler à Paris. L'événement, animé par Michel Drucker, sera diffusé en direct à la télévision et quelque 9 000 spectateurs doivent assister au live. Une statue à l'effigie du rockeur décédé le 5 décembre 2017 sera dévoilée à cette occasion et une vingtaine d'artistes sont invités pour reprendre des tubes de Johnny. L'événement se déroulera en présence de Laeticia, la veuve du chanteur.

Mais deux proches du chanteur vont manquer à l'appel, ce qui devrait encore alimenter les tensions entre les familles de Johnny, qui avaient passé des années à se déchirer sur l'héritage: Laura et David, ses deux premiers enfants, ne seront pas là. Laura Smet était pourtant attendue. Mais elle a démenti dans une story Instagram, qualifiant sa venue de «Fake news». Une annonce d'autant plus forte que la fille de Nathalie Baye avait disparu des réseaux sociaux, effaçant tout ce qu'elle avait posté sur Instagram jusqu'à présent.

Comme sa demi-sœur, David Hallyday, fils de Johnny et Sylvie Vartan, ne viendra pas inaugurer la statue de son père. Pas plus que le meilleur ami du rockeur, le chanteur Eddy Mitchell. Pourquoi autant d'absents de marque? Selon Benjamin Castaldi, relayé par Voici et Gala, un désaccord avec la production. Il semble que le prix des places à l'événement devait aller à des associations, mais ce ne serait finalement pas le cas.

(L'essentiel)