Pomme a envie d’un nouveau départ

La chanteuse Pomme, 24 ans, dont l’album «Les Failles» a été sacré Révélation aux Victoires de la musique en février 2020, s’est épanchée sur son état d’esprit post-confinement. «En ce moment, mes failles (d’être humain, pas les chansons) n’ont jamais été aussi à vif. On est tous à l’envers, parce qu’il n’y a plus d’endroit. Je mets des mois à digérer les choses parce que c’est trop d’infos. J’ai peur de plein de trucs et je n’ai pas confiance en moi ces temps-ci», a posté sur Instagram Claire Pommet, de son vrai nom.

Conséquence de son analyse: elle veut «s’éloigner» des réseaux sociaux. «Je ne veux pas retrouver une vie "normale" parce que quand on regarde bien, il y avait plein de trucs qui n’allaient pas et qui étaient dégueulasses dans la vie normale».

(L'essentiel/fec)