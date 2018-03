Amber Rose outrée par les critiques envers son fils

Amber Rose est hors d'elle. La raison? Son fils de cinq ans, Sebastian, est victime de commentaires homophobes de la part d'internautes depuis qu'il a reçu en cadeau un ticket VIP de la part de son idole Taylor Swift, pour sa prochaine tournée. La bimbo avait immortalisé la scène en vidéo sur Instagram.

Le mannequin américain de 34 ans leur a donc dit ce qu'elle pensait d'eux sur le réseau social: «Coup de gueule contre tous les hommes hyper masculins et aux femmes ignorantes et stupides qui vont dire qu'un garçon de cinq ans est gay parce qu'il aime Taylor Swift. C'est à cause de ça que les enfants se suicident et c'est la raison pour laquelle notre société va mal. Aimer un certain type de musique ne détermine pas votre sexualité, bande d'imbéciles.»

Amber a ensuite expliqué qu'elle laissait son fiston être lui-même et écouter toutes sortes de musique. «Il peut aimer les couleurs qu'il veut et se passionner par tout ce que son petit cœur désire, ajoute-t-elle. Faisons de notre mieux pour la prochaine génération. Grandissez et apprenez à vos enfants à aimer et non à haïr. Et peu importe si mon fils est gay ou hétéro quand il sera plus grand. Il sera toujours entouré de gens exceptionnels qui l'aimeront et le soutiendront.» Voilà qui est dit!

