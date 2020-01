Channing Tatum s'énerve contre un fan

Channing Tatum ne pensait sûrement pas que la photo postée samedi sur Instagram officialisant sa réconciliation avec son ex, Jessie J., allait lui mettre les nerfs à vif. Et pourtant: un abonné lui a fait savoir qu'il ne cautionnait pas cette relation, préférant son ex-épouse, Jenna Dewan, à la chanteuse britannique de 31 ans. «Jenna était nettement plus à ta hauteur», lui a-t-il écrit sur le réseau social.

Furieux, l'acteur américain de 39 ans l'a aussitôt remis à sa place. «Dégage de ma page. Personne ne veut de toi ici. Surtout pas moi. Et aucune personne n'est plus belle et plus magnifique à regarder, aussi bien physiquement et en tant qu'être humain que Jess. Eh oui, ça inclut mon ex. Désolé pour ton opinion, a-t-il écrit. Je vais profiter de ma soirée avec ma belle chérie et me blottir dans son splendide cœur. Bye». Très remontée, la star a ensuite supprimé tous les commentaires liés à ce cliché.

(L'essentiel/lja)