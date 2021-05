«Mon papa, perte la plus dévastatrice de ma vie»

Ces derniers mois, Nicki Minaj a connu des hauts et des bas. Devenue maman d’un petit garçon, né le 30 septembre, fruit de son union avec Kenneth Petty, la rappeuse a ensuite vécu un drame. Son père a été tué après avoir été renversé par un chauffard, le 12 février, à Long Island. Il avait 64 ans. Sur son site Internet, l’Américaine de 38 ans s’est confiée sur cette terrible épreuve.

«Bien que je n’aie pas encore la force de parler du décès de mon père, je peux dire que c’est la perte la plus dévastatrice de ma vie, a-t-elle écrit. Je me surprends à vouloir l’appeler tout le temps. Encore plus maintenant qu’il est parti. Que son âme repose au paradis. Il était très aimé et il nous manquera énormément.»

Besoin d'un break

Heureusement pour elle, Nicki retrouve goût à la vie grâce à son bébé, dont elle n’a pas dévoilé le prénom, mais qu’elle surnomme «Papa Ours». «C’est un petit marshmallow tout mignon. Je craque. "Madagascar" est son film préféré, il n’arrête pas de le regarder. Il est si intelligent, drôle, adorable, compétiteur… c’est dingue qu’ils (ndlr: les bébés) aient une personnalité aussi tôt.»

La star a aussi remercié ses fans de l’avoir attendue alors qu’elle s’était retirée des réseaux sociaux depuis janvier. L’artiste, qui publie une réédition d’une mixtape sortie en 2009, a expliqué qu’elle avait eu besoin d’un break pour s’occuper de son enfant et retrouver une santé mentale.

(L'essentiel/lja)