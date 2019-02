Sean, 400 kg et star de la téléréalité, est mort

La vie de Sean Milliken était tellement hors normes qu'une chaîne de télévision américaine lui avait consacré un épisode de son émission de téléréalité, «Ma vie à 270 kilos». Quand il est apparu devant les caméras en 2016, le jeune homme alors âgé de 26 ans affichait un poids de plus de 400 kilos. Selon TMZ, son père a annoncé son décès sur Facebook, expliquant que Sean était mort à l'hôpital des suites d'une infection. «Dimanche, il avait de la peine à respirer. Ils ont pu le réanimer, mais peu après, son cœur s'est arrêté», a écrit Matt Milliken.

Sur la chaîne TLC, Sean avait expliqué s'être réfugié dans la nourriture dès son plus jeune âge pour fuir ses relations mouvementées avec son père. «C'était effrayant, alors je mangeais. Et soudainement, je me sentais mieux. Dans ces moments-là, rien d'autre ne comptait», avait confié le jeune homme. Accompagné des caméras de télévision, Sean avait déménagé à Houston (Texas) avec sa mère dans l'espoir d'y subir une opération pour perdre du poids. On ignore si le jeune homme est passé sur le billard, mais il avait réussi à se délester de plus de 180 kilos.

L'été dernier, dans un épisode intitulé «Que sont-ils devenus?», la chaîne TLC avait pris des nouvelles de Sean. On apprenait alors que l'Américain était en souffrance après le décès de sa mère. «Elle est morte il y a deux semaines et je suis effondré. Je ne sais pas ce que je vais faire maintenant, ma mère était tout pour moi», avait-il confié. Malgré ce drame, Sean assurait ne pas avoir perdu de vue son objectif: vivre heureux, en bonne santé, et pouvoir fêter ses 30 ans. La vie en a décidé autrement.

(L'essentiel/joc)