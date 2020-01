Le «Ken humain» veut devenir une Barbie

Surnommé le «Ken humain», Rodrigo Alves, 36 ans, a défrayé la chronique en multipliant les opérations de chirurgies esthétiques pour ressembler à la célèbre poupée. Mettant sa vie en danger en passant si souvent sur le billard, le Brésilien a même eu peur de perdre son nez.

Aujourd'hui, l'ancien steward a pris une nouvelle décision: changer de sexe. Depuis trois mois, Rodrigo s'habille avec des vêtements féminins. Du coup, il a réalisé qu'il était en fait transgenre. «Pendant des années, j'ai essayé de vivre comme un homme. Je me suis fait mettre six abdominaux, de faux muscles, mais je me mentais à moi-même, confie-t-il au «Mirror». Je suis connu comme étant le Ken humain, mais à l'intérieur de moi je me suis toujours senti comme Barbie».

«Cela sera l'étape finale»

Sous traitement hormonal, Rodrigo voit sa poitrine pousser. Il veut qu'on l'appelle désormais Roddy et qu'on utilise le pronom «elle» pour le désigner. «Je suis une femme et j'ai toujours eu un cerveau féminin. Maintenant mon corps est en harmonie avec mon esprit», explique Roddy, qui compte repasser sur le billard pour subir une vaginoplastie.

«Cela sera l'étape finale», explique-t-elle. Avant cette opération, la transgenre, qui porte désormais de longues perruques, prévoit une augmentation mammaire et diverses interventions esthétiques pour féminiser son visage. «De plus en plus de gens savent ce qu'est la transidentité, dit Roddy. J'espère juste qu'ils m'accepteront en tant que femme et qu'ils ne se moqueront pas de moi».

(L'essentiel)