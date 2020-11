Trop stressée, Cardi B fume trois clopes d'un coup…

Cardi B: «Ce que je ressens quand je vois les États devenir rouges (NDLR: la couleur des Républicains)»

L’ancienne stagiaire de la Maison=Blanche Monica Lewinsky: «Je vais fumer des cigarettes ce soir….»

y'all... i'm gonna smoke some cigarettes tonight. i do it once every few years. dont @ me. i'm just using twitter as a jewish confessional. — Monica Lewinsky (@MonicaLewinsky) November 4, 2020

Elizabeth Banks: «Je fais juste les cent pas. Au moins, je brûle la tonne de crème glacée que je viens de manger».

I’m just pacing back and forth. At least I’m burning off the gallon of ice cream I just ate. #ElectionNight — Elizabeth Banks (@ElizabethBanks) November 4, 2020

Lili Reinhart: «Je viens de commander une énorme quantité de nourriture parce que je mange quand je stresse et que j'ai peur»

Just ordered an incredible amount of food because I’m an emotional eater and I’m scared. — Lili Reinhart (@lilireinhart) November 4, 2020

Chrissy Teigen: «Tout va bien, tout va bien, tout va bien»

Mark Ruffalo: «Respirez un bon coup. Souvenez-vous du mirage rouge. On ne connaîtra pas les États importants ce soir».

Take a deep breath folks. Remember the #RedMirage we won’t know in important states tonight. https://t.co/EtTaAzLckI — Mark Ruffalo (@MarkRuffalo) November 4, 2020

Katy Perry: «Tous les votes comptent»

Jimmy Kimmel: «C'est comme regarder sa propre opération». «Je suppose que nous attendons juste de savoir si ce sera une fin comme dans "Avengers: Infinity War" ou "Avengers: Endgame"»

This is like being awake during your own surgery. — Jimmy Kimmel (@jimmykimmel) November 4, 2020

I guess we’re waiting to find out if this is the end of Avengers: Infinity War or Avengers: Endgame. — Jimmy Kimmel (@jimmykimmel) November 4, 2020

(L'essentiel)