L’actrice de Game of Thrones, Sophie Turner, et son mari, le chanteur Joe Jonas, ont vendu leur villa d’Encino, un quartier de la ville de Los Angeles, pour un peu plus de 15 millions de dollars. C’est d’autant plus surprenant que le couple avait fait l’acquisition de la propriété il y a seulement deux ans et avait alors fait appel au célèbre designer Jae Omar pour l’aménager dans un style contemporain et glamour.

Dans une interview sur le confinement et le coronavirus accordée à l’animateur de télévision Conan O’Brien, Sophie Turner avait révélé à quel point la villa comptait pour elle. «Je suis introvertie et casanière. Si je pouvais constamment rester à la maison, je le ferais», a-t-elle déclaré.

Machine à fumée et cinéma extérieur

La villa de près de 1 400 m² dispose de tout ce dont on peut rêver, notamment dix chambres à coucher et quatorze salles de bains. S’ajoute à cela une série d’équipements spéciaux à l’intérieur comme à l’extérieur, à savoir une salle de gym, deux cuisines adjacentes (dont l’une est réservée à la préparation, afin de toujours laisser la deuxième présentable), un home-cinéma, une bibliothèque et plusieurs cheminées.

À l’extérieur se trouve un garage pour six voitures, une grande piscine, un spa et, bien sûr, un coin salon avec cinéma extérieur. Mais la pièce maîtresse du jardin est sans doute le vieux chêne - et une maison d’hôtes, qui peut également servir de lieu de soirées. Cette dernière dispose également de deux chambres à coucher, d’un aquarium, d’une cave à cigares, d’une tireuses à bière, d’une machine à faire de la fumée, de spots disco et d’une cabine de DJ.

Diaporama: Sophie Turner et Joe Jonas ont vendu leur villa de rêve (2)

Déménagement à Miami

Devenu parent pour la première fois d’une petite Willa en été 2020, le couple va désormais déménager à Miami, dans le quartier résidentiel très fermé de Bay Point. Leur nouvelle demeure est nettement plus petite (elle ne fait «que» 1 000 m²), mais offre en contrepartie un accès direct à la mer. La villa de 11 millions de dollars a un illustre voisinage. En effet, Sophie Turner et Joe Jonas vont désormais côtoyer des stars telles que Tom Brady et Gisele Bündchen ou encore Cindy Crawford.

(L'essentiel/Meret Steiger)