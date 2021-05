Jolis sourires et corps de rêve au service d'une cause

Miss Birmanie, Thuzar Wint Lwin, a profité de la compétition pour dénoncer le coup d'État qui a renversé l'ex-dirigeante birmane Aung San Suu Kyi. «Notre peuple meurt et se fait tirer dessus par l'armée tous les jours», avait-elle lancé dans sa vidéo de présentation - avant la finale du concours - avec des photos d'elle participant aux manifestations anti-junte. «Par conséquent, je voudrais exhorter tout le monde à parler de la Birmanie», avait ajouté la jeune femme.

Elle a remporté jeudi le prix du plus beau costume traditionnel: vêtue d'une tenue perlée, ornée de motifs traditionnels birmans, elle avait brandi une pancarte «Priez pour la Birmanie», en anglais. Au moins 796 personnes ont été tuées par les forces de l'ordre en Birmanie depuis le coup d'Etat du 1er février, selon une ONG, et plus de 3 800 personnes sont détenues.

Powerful costume from Myanmar!



Don't forget to vote for your favorite costume at https://t.co/isjijntrRM. Voting closes at 11:59 pm on 5/15. pic.twitter.com/EWCq2fM9CD — Miss Universe (@MissUniverse) May 14, 2021

Miss Singapour a également profité du concours du plus beau costume traditionnel pour dénoncer les discriminations contre les Asiatiques. Vêtue d'un body rouge scintillant et de cuissardes assorties, elle s'était retournée, révélant les mots «Stop à la haine contre les Asiatiques» sur sa cape aux couleurs du drapeau singapourien. «À quoi sert cette plateforme si je ne peux pas l'utiliser pour envoyer un message fort de résistance contre les préjugés et la violence?», a-t-elle aussi écrit sur Instagram, à côté des photos de sa tenue.

(L'essentiel/AFP)