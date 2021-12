Diana aurait-​​elle aimé Meghan? «Fergie» répond

En promotion pour son livre «À la conquête de sa liberté», l'ex-femme du prince Andrew a donné son avis sur la relation entre le prince Harry et son épouse Meghan.

«La chose la plus importante – et je sais que Diana, si elle était ici, dirait cela – c'est qu'ils sont heureux», a-t-elle indiqué sur le plateau du talk-show italien «Porta a porta». «Elle le rend heureux. Et j'aime le fait que ce petit garçon, en larmes aux funérailles, ait enfin trouvé le bonheur», a-t-elle souri avec tendresse.

Mi-novembre, invitée de «C à vous» sur France 5, elle avait confié avec une certaine émotion que Diana était «sa meilleure amie» depuis qu'elle avait 14 ans. «Je l'aimais de tout mon cœur, je l'aime toujours. C'était la meilleure». Toutes les deux dans la tourmente à cause de leur mariage à bout de souffle, Sarah Ferguson s'est réjouie d'avoir affronté tout ça sans les réseaux sociaux. «Il n'y avait pas de harcèlement, de cyberharcèlement et tout ce qui nous préoccupe comme le trolling».

À l'inverse de sa grande amie, Sarah Ferguson a pu voir ses deux filles se marier et mettre au monde leurs enfants. L'aînée, Beatrice, 33 ans, a épousé Édoardo Mapelli-Mozzi en juillet 2020 et a donné naissance à une petite Sienna Elizabeth en septembre dernier. Sa cadette, Eugenie, 31 ans, a été plus précoce: elle s'est mariée avec Jack Brooksbank en octobre 2018 et est devenue maman d'un petit August qui soufflera sa première bougie le 9 février prochain.

(mc/L'essentiel)