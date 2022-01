Nabilla fait du ski et ça se termine en gamelle

Nabilla, dont la rumeur dit qu’elle attend un second bébé pour mai 2022, est en vacances en Suisse. C’est dans la station huppée de Saint-Moritz que la femme d’affaires de 29 ans, qui a sa série documentaire sur Prime Video, son mari Thomas Vergara, 35 ans, et leur petit garçon, Milann, 2 ans et 3 mois, profitent de l’air pur.

«Première fois sur des skis pour Milann», s’est réjouie la Franco-Suisse sur Instagram. Dans sa story, Nabilla a révélé qu’elle aussi a profité de glisser, avec ses skis, mais également avec son postérieur, sur l’or blanc. «J’y croyais, cette fois», a-t-elle néanmoins écrit avec humour sur la vidéo de sa chute.

Grâce aux autres vidéos de sa story, on découvre que Thomas a mangé une fondue, qu’il commet le sacrilège de présenter comme «savoyarde», ou encore que la petite famille a cassé la croûte dans un petit espace lounge spécialement aménagé pour eux dans la neige, au milieu de la nature.

