Samuel L. Jackson borgne... des deux yeux!

«What the f.... ???!!!»

Le sang de Samuel L. Jackson n'a fait qu'un tour quand il a découvert la photo montrant deux affiches du film «Spider-Man: Far From Home», dans lequel il reprend le rôle de Nick Fury. En effet, juxtaposés, les posters montrent son personnage borgne tantôt de l’œil droit, tantôt de l’œil gauche! L'acteur s'est offusqué par le biais de son compte Instagram:

Il faut dire que l'acteur de 70 ans tient le rôle de Nick Fury depuis l'apparition du personnage dans une scène post-générique de «Iron Man», en 2008. Donc le public a largement eu le temps de se faire à l'emplacement de son cache-cache. Et ceux que cet affichage ambigu mettrait tout de même dans le doute pourront se remettre les yeux en face des trous dès le 3 juillet, date de sortie sur les écrans de «Spider-Man: Far From Home».

En voici la bande-annonce:

(L'essentiel/cma)