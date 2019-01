«Secret Story» lui laisse un goût amer

Cela fait sept ans que Morgane Enselme a participé à «Secret Story 5». Sa clause de confidentialité sur le tournage de l'émission ayant pris fin, la Française de 28 ans a révélé sur YouTube l'envers du décor du programme de TF1. «À partir du moment où on est dans la maison des secrets, la production change complètement de visage avec nous. Elle cherche à nous pousser à bout tout le temps, qu'on soit tout le temps sous pression», explique-t-elle.

Morgane se souvient aussi du manque d'hygiène dans la maison. Pour se doucher, les candidats n'avaient droit qu'à quelques minutes d'eau chaude par jour. «Au bout d'un mois, j'avais des plaques sur le corps à cause de l'humidité et de la crasse», se souvient-elle. Privés de cigarettes, certains «se tapaient la tête contre les murs» ou dormaient «recroquevillés par terre». Après sa sortie de «Secret Story», Morgane a gardé des séquelles: «Pendant des mois, je n'arrivais plus à dormir sans somnifères et je n'ai pas eu mes règles pendant un an, à cause du stress». Soulagée d'avoir quitté le milieu de la téléréalité, la jeune femme est aujourd'hui blogueuse. Elle a aussi suivi des cours de théâtre et de journalisme.

(L'essentiel/lja)