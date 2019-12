50 Cent loue un magasin de jouets pour son fils

À 7 ans, on croit de moins en moins au père Noël et on réalise que les cadeaux que l'on reçoit ont été achetés par nos parents. Sire, le fils de 50 cent, vient d'en avoir la preuve définitive. Quelques jours avant Noël, son papa a carrément fait fermer un magasin de jouets au public, afin que le garçon puisse s'y balader à sa guise et choisir tout ce qu'il voulait.

La maman de Sire et ex-compagne du rappeur a posté plusieurs photos et vidéos de ce moment sur le compte Instagram de son fils. «Quand j'ai demandé à mon père tout le Toys R Us pour Noël, je ne pensais pas qu'il le ferait, mais il l'a fait. Merci papa! Le meilleur Noël de ma vie», était-il écrit en légende.

Selon les informations de TMZ, 50 Cent aurait dépensé 100 000 dollars uniquement pour louer le magasin de jouets. On ignore quel a été montant de la facture de tous les cadeaux de Sire.

(L'essentiel/jfa)